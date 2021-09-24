Парижский клуб отчитался о травмированных накануне поединка с Монпелье.

Форвард ПСЖ Лионель Месси не поможет команде Почеттино в домашнем поединке 8-го тура Лиги 1 против Монпелье, сообщает официальный сайт парижан.

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34-летний аргентинец восстановил беговую работу после травмы колена во время встречи с Лионом, его участие в поединке ЛЧ против Манчестер Сити (28 сентября) определится после дальнейшего осмотра.

Серхио Рамос и Марко Вератти еще не восстановились от травм продолжают работать индивидуально.

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