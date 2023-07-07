Уругваец Мануэль Угарте перешел в состав ПСЖ, подписав контракт на 5 лет.

ПСЖ официально объявил о переходе уругвайского полузащитника Мануэля Угарте, последним клубом которого являлся португальский Спортинг. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальной информации, контракт футболиста с клубом рассчитан на 5 лет – до лета 2028 года.

Стоит отметить, что ПСЖ выиграл борьбу за футболиста у лондонского Челси. "Синие" были ближе к трансферу, но французский клуб заплатил больше – Спортинг получит 60 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне опорный полузащитник провел 47 матчей за Спортинг, в которых отличился 1 результативной передачей.