toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ГЕРМАНИЯ

ПСЖ неожиданно заинтересовался Рейной, – L'Equipe

14 мая 22:57 10 Читати українською
ПСЖ неожиданно заинтересовался Рейной, – L'Equipe
Пепе Рейна / Reuters

Голкипер бирмингемской Астон Виллы Пепе Рейна, права на которого принадлежат итальянскому Милану, попал на радары французского Пари Сен-Жермен.

Испанский вратарь в новом сезоне может оказаться на Парк де Пренс, сообщает L'Equipe.

Рейна анонсировал близкое завершение карьеры

ПСЖ начал поиски дублера для Кейлора Наваса и стремится подписать опытного исполнителя. Рейна является идеальным вариантом для парижан, поскольку в Милане на него не рассчитывают. ПСЖ хочет арендовать 37-летнего кипера на 1 год.

В нынешнем сезоне Пепе Рейна провел 2 матча за Милан в Серии А и 6 поединков за Астон Виллу в рамках АПЛ.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Семин официально покинул Локомотив – экс-тренеру Динамо оперативно подыскали преемника
14 мая
520
Теги
Франция Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Трансферы ПСЖ Астон Вилла Астон Вилла Милан Милан ПСЖ ПСЖ Трансферы Трансферы Милана Пепе Рейна Пепе Рейна
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
2
мин
Хоффенхайм
16:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук