ПСЖ неожиданно заинтересовался Рейной, – L'Equipe

Голкипер бирмингемской Астон Виллы Пепе Рейна, права на которого принадлежат итальянскому Милану, попал на радары французского Пари Сен-Жермен.

Испанский вратарь в новом сезоне может оказаться на Парк де Пренс, сообщает L'Equipe.

Рейна анонсировал близкое завершение карьеры

ПСЖ начал поиски дублера для Кейлора Наваса и стремится подписать опытного исполнителя. Рейна является идеальным вариантом для парижан, поскольку в Милане на него не рассчитывают. ПСЖ хочет арендовать 37-летнего кипера на 1 год.

В нынешнем сезоне Пепе Рейна провел 2 матча за Милан в Серии А и 6 поединков за Астон Виллу в рамках АПЛ.

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