Чемпионат Франции 2022/23, 33-й тур

ПСЖ – Лорьян – 1:3

Голы: Мбаппе, 29 – Ле Фи, 15, Йонгва, 38, Дьенг, 89

Парижане в случае победы сохранили бы отрыв от второго Марселя в 10 очков, что увеличило бы их шансы на чемпионство. Впрочем, уже на 15 минуте Ле Фи огорчил ПСЖ, в падении замкнув передачу Февра. На 20 минуте парижане остались в меньшинстве – Хакими получил вторую желтую.

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Мбаппе в курьезном стиле сравнял счет – Килиан воспользовался странным поступком вратаря соперников, который бросил мяч себе под ноги, забыв о форварде ПСЖ поблизости. Но еще до перерыва Лорьян снова шокировал парижан – Йонгва среагировал на прострел Февра, который перед этим оставил в дураках двух защитников.

Во втором тайме ПСЖ прогнозируемо пошел вперед. Впрочем, моментов возникало мало – можно вспомнить разве что удар Данилу. А Лорьян под конец игры забил в третий раз, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Правда, через 3 минуты Дьенг таки легально забил в ворота Доннаруммы на 89 минуте.

ПСЖ увеличил отрыв от Малиновского до 11 очков – дубль Мбаппе приблизил худшую команду к вылету из Лиги 1