Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер все же продолжит свои выступления в составе ПСЖ.

Французский гранд на своем официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с хавбеком сроком до 30 июня 2024 года.

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Летом Дракслер становился свободным агентом, и ему прочили уход из ПСЖ. В частности, назывались Арсенал и Севилья. Впрочем, клуб и чемпион мира 2014 года таки нашли компромисс в переговорах.

Напомним, 4 года назад ПСЖ заплатил Вольфсбургу за Дракслера 36 млн евро. В текущем сезоне немец провел 34 матча, отличился 4 голами и 7 ассистами.

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