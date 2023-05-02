Французский гранд принял решение немедленно отстранить 35-летнего нападающего на 2 недели, утверждает RMC Sport.

ПСЖ готовит революцию на сотни миллионов евро – минус Месси и 4 трансфера

Месси без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию в рамках рекламного контракта с туристическим агентством. Руководство ПСЖ не одобрило такой демарш, особенно после позорного поражения Лорьяну. Чемпион мира уже несколько месяцев не хочет подписывать контракт и в который раз показал свое отношение к клубу. Месси на протяжении дисквалификации рискует пропустить матчи против Труа (7 мая) и Аяччо (13).

Напомним, для Лео это второй сезон в составе ПСЖ. Пока аргентинец может похвастаться только одним титулом чемпиона Франции и одним Суперкубком. Форварду приписывают желание возвратиться в Барселону.

Повернення Мессі: найкращий гравець Барси може піти, чистка на 200 мільйонів, вдвічі менший стадіон, інші перешкоди