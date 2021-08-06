Аргентинец и ПСЖ уже успели провести переговоры, которые длились несколько часов, утверждает журналист Мохамед Бухафси.

Неймар и Рамос начали "заигрывать" с Месси – аргентинца уже переодевают в форму ПСЖ

Французский гранд очень серьезно относится к этой возможности и попытается как можно быстрее найти компромисс с 34-летним нападающим. Месси даже обсуждал возможный переход с главным тренером ПСЖ Маурисио Почеттино, добавляет The Athletic. Аргентинский специалист не против пригласить земляка в свой суперзвездный состав.

Напомним, вчера Барселона официально подтвердила, что не может продлить контракт с Месси. Формально нападающий получил статус свободного агента еще 1 июля.

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