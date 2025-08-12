В список попали 20 футболистов, которые могут выйти на поле в Удине 13 августа. Украинский защитник Илья Забарный, который недавно подписал пятилетний контракт с парижским клубом после перехода из Борнмута, в этот раз в заявку не попал.

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером

О его отсутствии в составе сообщалось еще накануне. Кроме Забарного, игру также пропустит дисквалифицированный Жоау Невеш.

Среди тех, кто вошел в список, есть другой летний новичок – голкипер Люка Шевалье, а также российский вратарь Матвей Сафонов. Зато итальянца Джанлуиджи Доннарумму в заявке нет. Как отмечалось, ПСЖ исключил его из состава на матч, и вратарь не планирует подписывать новый контракт, готовясь покинуть клуб летом или в 2026 году как свободный агент.

Поединок между победителем Лиги чемпионов и триумфатором Лиги Европы сезона 2024/25 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?