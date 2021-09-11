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Лионель Месси, Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес не попали даже в заявку. Французские СМИ сообщают, что это случилось из-за того, что упомянутые игроки только два дня назад провели матчи в составе своих сборных.

В то же время в заявке присутствуют Кейлор Навас, чей матч за сборную состоялся на день раньше, и Маркиньос, который пропускал последний поединок Бразилии из-за перебора желтых карточек.

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