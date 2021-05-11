"Нельзя продлевать контракт с Неймаром, не продлив соглашение с Мбаппе. Неймару 29 лет, его лучшие годы позади.

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Мбаппе младший, это талант в чистом виде, парень с огромным потенциалом, но мы используем только 60% его возможностей. Когда мы будем на 100% использовать Неймара, Мбаппе, Ди Марию, ПСЖ станет боевой машиной.

Сегодня всем этим игрокам придется осознать, что они ничего не выиграют, если не будут драться за команду", – цитирует Жинола France Info.

Напомним, ПСЖ продлил контракт с Неймаром до 2025-го, а действующее соглашение о сотрудничестве с Мбаппе рассчитано до лета 2022-го.

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