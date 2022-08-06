Французский специалист Кристоф Гальтье до сих пор не может официально назвать себя главным тренером ПСЖ.

Федерация футбола Франции (FFF) не одобрила контракт 55-летнего тренера с ПСЖ. Дело в том, что у Гальтье истек срок действия тренерской лицензии категории УЕФА Pro, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, наставнику парижан необходимо в ближайшее время написать письмо FFF, заверив, что он исправит эту ситуацию, как только возникнет возможность. Речь идет о ближайшем перерыве на матчи национальных сборных.

К слову, это совсем нередкий случай. Даже тренерам топ-клубов каждые три года необходимо сдавать тест, подтверждающий их квалификацию. Замысел чиновников состоит в том, чтобы добиться принципа непрерывности в обучении тренеров. В прошлом году в такой же ситуации оказался Карло Анчелотти – один из самых титулованных наставников современности.

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