Серхио Рико покинет ПСЖ по окончании контракта, сообщает RMC Sport. Соглашение игрока с парижским клубом действует до 30 июня 2024 года.

ПСЖ нацелился на звезду Барселоны – парижане готовы выложить космические деньги, каталонцы имеют четкую позицию

Рико пережил тяжелый период из-за серьезной травмы в результате аварии на лошади в мае 2023 года, которая привела к коме и длительной реабилитации. Лишь в июне 2023 года вратарь вышел из комы, а в августе покинул больницу, сильно похудев и посвятив себя восстановлению здоровья.

Несколько месяцев назад Серхио вернулся к тренировкам с командой, но на поле в официальных матчах не выходил. В составе ПСЖ Рико дважды становился чемпионом Франции. Он никогда не имел статуса основного вратаря в парижской команде.

Кварацхелия не хочет продлевать контракт с Наполи даже с повышенной зарплатой – ПСЖ предлагал вдвое больше