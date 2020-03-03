ПСЖ не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Токио

Руководство парижского клуба отреагировало на внесение своего форварда Килиана Мбаппе в список претендентов на участие в Олимпийских играх.

ПСЖ проинформировало Федерацию футбола Франции, что не отпустит форварда на Олимпийские игры в Токио, сообщает L'Equipe.

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Напомним, 21-летний форвард включен в список из 80 футболистов, который позже будет сокращен до 50 имен перед тем, как будет назван окончательный состав из 18 игроков до 23 лет и 4 человек постарше. Президент ФФФ Ноэль Ле Гре рассказал, что обсуждал Мбаппе с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

Отметим, что олимпийский футбольный турнир в Токио пройдет с 22 июля по 8 августа. Поэтому в случае, если сборная Франции дойдет до финала Евро-2020, у звезды ПСЖ будет только 10 дней отдыха перед стартом нового соревнования.

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