ПСЖ не исключает подписание Камавинга
20:13 - Читати українською
Парижане продолжают работу на трансферном рынке.
Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга остается на радарах ПСЖ, сообщает L'Equipe.
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Вице-чемпион Франции уже закрыл все трансферные цели после подписания Лионеля Месси, но в лагере парижан предполагают, что Эдуардо еще может успеть перебраться в столицу к осени.
18-летний полузащитник выступает за Ренн, transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро. В прошлом сезоне Камавинга провел 35 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.
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