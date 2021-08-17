Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга остается на радарах ПСЖ, сообщает L'Equipe.

Анри указал на слабое место ПСЖ, которое Месси не сможет нивелировать

Вице-чемпион Франции уже закрыл все трансферные цели после подписания Лионеля Месси, но в лагере парижан предполагают, что Эдуардо еще может успеть перебраться в столицу к осени.

18-летний полузащитник выступает за Ренн, transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро. В прошлом сезоне Камавинга провел 35 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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