"Они так и не предложили мне ничего. Не было даже такого: "Тьягу, ты принимаешь один евро, чтобы остаться с нами?". Абсолютно ничего, и это очень огорчало.

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Были ситуации и хуже. Даже в разгар пандемии у них было три месяца, чтобы спланировать прощание со мной, но ничего не было сделано. В конце концов, я же не был там всего один сезон или несколько месяцев – восемь лет в статусе капитана, который поднял ряд трофеев для этого клуба. Я заслужил гораздо больше уважения, чем получил. То же произошло с Кавани. Впрочем, я действительно благодарен за все пережитое в Париже", – признался Силва в интервью FourFourTwo.

Напомним, 36-летний бразилец покинул ПСЖ на правах свободного агента и присоединился к Челси.

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