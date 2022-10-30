ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси – клуб выбрал особенный путь сохранения аргентинца
Французский гранд полностью доволен Лионелем Месси, а потому имеет четкий план относительно его будущего.
ПСЖ стремится оставить аргентинца у себя. Клуб уже выразил готовность подписать новый контракт, а не продлевать действующий на один год, сообщает Sport.es.
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Столичный гранд готов предложить Лео двухлетнее соглашение, чтобы сохранить мировую звезду у себя, пока ему не исполнится 38 лет. Все потому, что ПСЖ хочет стать последним клубом в карьере Месси. Это будет способствовать команде в имиджевом и экономическом планах, ведь образ Месси будет еще больше связан с цветами клуба.
Приоритетная цель ПСЖ – начать переговоры и получить согласие по поводу нового контракта до чемпионата мира. После Мундиаля в Катаре хотят все сделать официально, подписав соответствующие документы.
Месси окончательно адаптировался в Париже и демонстрирует роскошную результативность: 12 голов и 13 ассистов в 17 поединках текущего сезона.
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