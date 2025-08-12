ПСЖ прекратил переговоры с Доннаруммой по продлению контракта, который рассчитан до лета 2026 года. Как информирует RMC Sport, Доннарумма – приоритетный вариант для Манчестер Сити на случай ухода Эдерсона, которого ранее связывали с трансфером в Галатасарай.

"Горожане" уже инициировали контакты с окружением Джанлуиджи. Главному тренеру клуба АПЛ Пепу Гвардиоле нравится игра Доннаруммы.

Однако, согласно Фабрицио Романо, ПСЖ потребовал за своего голкипера 50 млн евро. Английский клуб считает эти требования завышенными.

