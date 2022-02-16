"Считаю, что мы сыграли невероятным образом, поэтому я очень рад за игроков. Они полностью заслужили эту победу. Особенно великолепным было последнее действие Мбаппе в этом матче. Впрочем, мы наслаждались голом максимум секунды три. Потом пришла мысль: "ОК, через три недели нам нужно играть матч-реванш".

Незабитый пенальти Месси и гол Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Реал – 1:0

Реал – невероятная команда, против которой всегда сложно играть. Тем более когда речь идет о матчах на его поле. Однако если мы покажем такую ​​же производительность и такой же уровень футбола, сможем надеяться на выход в следующий раунд. За три недели подготовки нужно обрести уверенность в себе, в чем точно поможет результат сегодняшнего матча. Думаю, что всегда немного легче отправляться на поле соперников, если ты знаешь, что у тебя за плечами уже есть опыт успешного противостояния.

Мы оказывали давление на полузащиту Реала, не давая ей развивать атаки. Все усилия сконцентрировали именно на этой зоне, поскольку такой подход позволял нам отбирать мяч в более высоких позициях. Попробовали контролировать игру в течение всех 90 минут, и при этом не упускать большое количество голевых моментов.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид

Наши болельщики обеспечили нам фантастическую поддержку. Невероятная поддержка и энергия, которую они заряжали игроков, была невыразимой. Такая связь должна сохраняться все 95 и больше минут матча", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.