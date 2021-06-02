Руководство французского Пари Сен-Жермен не намерено прощаться с главным тренером команды Маурисио Почеттино на фоне слухов относительно его вероятного возвращения в лондонский Тоттенхэм.

Французский гранд продлил контракт с аргентинцем, утверждает The Telegraph.

Почеттино разочарован руководством ПСЖ – просьбы тренера не выполняются

Боссы ПСЖ воспользовались опцией договора с Почеттино. Теперь наставник парижан должен остаться на Парк де Пренс минимум до лета 2023-го. Таким способом Пари Сен-Жермен решил помешать возвращению Почеттино на Туманный Альбион. Услугами 49-летнего специалиста там интересуется его бывший клуб – Тоттенхэм.

Напомним, что Маурисио Почеттино возглавил ПСЖ лишь в январе. Под его руководством парижане завоевали Кубок и Суперкубок Франции, но проиграли чемпионскую гонку Лиллю и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала.

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