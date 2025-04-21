Капитан женской команды Реала Ольга Кармона получила от ПСЖ очень щедрое предложение, которое значительно превышает те условия, которые она имеет сейчас в Реале. Об этом информирует Marca. Ее контракт с "бланкос" заканчивается в конце текущего сезона, и, по информации COPE, она не планирует его продлевать.

"Реал должен проявить к Анчелотти уважение": звездный экс-тренер вступился за коллегу и объяснил причину провала команды в ЛЧ

Сообщается, что переговоры о продлении ее контракта зашли в тупик на несколько месяцев из-за наличия других существенных предложений. Похоже, Ольга окончательно остановила свой выбор на ПСЖ из-за проекта парижской команды, которая ставит своей целью выиграть все титулы во Франции и побороться за Лигу чемпионов.

Кармона выступает на позиции левого защитника. Вместе с Терезой Абельейрой и Мисой Родригес Ольга Кармона является одной из последних футболисток, оставшихся в составе Реала с момента его основания как женского футбольного клуба пять сезонов назад. За это время она сыграла 182 матча (что является рекордом команды), забила 28 голов и отдала 25 результативных передач.

Реал в компенсированное время дожал Атлетик – пушка Вальверде спасла чемпионские надежды Мадрида