ПСЖ нашел способ отомстить Реалу за "кражу" Мбаппе – он переманит лучшего игрока
ПСЖ сделал предложение футболистке Реала, от которого невозможно отказаться.
Капитан женской команды Реала Ольга Кармона получила от ПСЖ очень щедрое предложение, которое значительно превышает те условия, которые она имеет сейчас в Реале. Об этом информирует Marca. Ее контракт с "бланкос" заканчивается в конце текущего сезона, и, по информации COPE, она не планирует его продлевать.
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Сообщается, что переговоры о продлении ее контракта зашли в тупик на несколько месяцев из-за наличия других существенных предложений. Похоже, Ольга окончательно остановила свой выбор на ПСЖ из-за проекта парижской команды, которая ставит своей целью выиграть все титулы во Франции и побороться за Лигу чемпионов.
Кармона выступает на позиции левого защитника. Вместе с Терезой Абельейрой и Мисой Родригес Ольга Кармона является одной из последних футболисток, оставшихся в составе Реала с момента его основания как женского футбольного клуба пять сезонов назад. За это время она сыграла 182 матча (что является рекордом команды), забила 28 голов и отдала 25 результативных передач.
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