Регулярные поражения в решающих матчах Лиги чемпионов родили в лагере ПСЖ радикальную идею об изменениях в тренерском штабе. По информации L'Equipe, парижская команда может добавить в него спортивного психолога.

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Журналисты Marca утверждают, что этот вариант уже рассматривался после болезненного вылета от Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь к этой идее возвращаются. Спортдир Луис Кампос и главный тренер – Кристоф Гальтье – внесли серьезные изменения в медицинском штабе и снова подняли вопрос о введении должности психолога.

По всей вероятности, профессионал по спортивной психологии будет ежедневно работать с командой. Он будет проводить психологическое наблюдение и отлаживать командный дух, чтобы помочь в футбольном аспекте. Пока такого специалиста в лагере парижан нет, но решается вопрос его подписания.

Это не единственное изменение в медицинском аспекте, рассматриваемое в офисах ПСЖ. Французские журналисты также сообщают, что в клубе внедряется должность диетолога для первой команды.

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