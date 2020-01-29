ПСЖ нашел форварда на замену Кавани

Руководство ПСЖ уже готовится к уходу нападающего Эдинсона Кавани в Атлетико.

Чемпионы Франции нацелились на трансфер Фернандо Льоренте из Наполи, информирует Le Parisien.

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Парижане согласовывают последние детали перехода Кавани в ПСЖ, на место "Матадора" и должен прийти 34-летний испанец. Основным центрфорвардом ПСЖ будет оставаться Мауро Икарди. Льоренте не привыкать к роли игрока резерва, поскольку в Наполи его также редко выпускают в старте – большинство из своих 17 поединков в сезоне 2019/20 он начинал на скамейке запасных.

Напомним, опытный испанец присоединился к Наполи шесть месяцев назад на правах свободного агента.

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