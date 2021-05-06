ПСЖ направил письмо Барселоне относительно будущего Неймара
В лагере парижан обеспокоены чрезмерным вниманием Барселоны к своему игроку.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи направил письмо руководству Барселоны с просьбой оставить Неймара в покое, сообщает Catalunya Ràdio.
"Вопрос почти закрыт", – Неймар подтвердил переговоры относительно своего будущего
В Париже обеспокоены, что недавний вылет команды из Лиги чемпионов может снова спровоцировать желание бразильца сменить команду, хотя сам форвард уже намекал на продление контракта с действующим чемпионом Франции. И в такой ситуации вмешательство Барсы может повлиять на окончательное решение Неймара.
Действующее соглашение 29-летнего бразильца и ПСЖ рассчитано до лета 2022-го.
"Нестерпний, жахливий, егоцентричний": ПСЖ ризикує втратити обох лідерів – Неймара знищують, а Брандау глузує