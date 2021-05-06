Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи направил письмо руководству Барселоны с просьбой оставить Неймара в покое, сообщает Catalunya Ràdio.

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В Париже обеспокоены, что недавний вылет команды из Лиги чемпионов может снова спровоцировать желание бразильца сменить команду, хотя сам форвард уже намекал на продление контракта с действующим чемпионом Франции. И в такой ситуации вмешательство Барсы может повлиять на окончательное решение Неймара.

Действующее соглашение 29-летнего бразильца и ПСЖ рассчитано до лета 2022-го.

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