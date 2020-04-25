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ПСЖ намерен приобрести хавбека Челси

20:27 53 Читати українською
ПСЖ намерен приобрести хавбека Челси
Тьемуе Бакайоко и Оливье Жиру / Фото ФК Челси

Парижский клуб нашел усиление в среднюю линию.

Полузащитник Челси Тьемуе Бакайоко попал на радары ПСЖ, сообщает Le 10 Sport.

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По информации издания, 25-летний француз также не прочь примерить футболку парижского клуба. Сейчас, Тьемуе защищает цвета Монако на правах аренды. Монегаски имеют первоочередное право выкупа игрока.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Бакайоко провел 20 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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