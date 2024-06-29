Руководство ПСЖ хочет привлечь в свою команду вингера Барселоны и сборной Испании Ламина Ямаля.

Юный нападающий поразил своими способностями в кампании 2023/24 и продолжает это делать в составе национальной команды на чемпионате Европы. Конечно, что яркие выступления Ламина Ямала привлекли к нему внимание.

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Как сообщает Mundo Deportivo, ПСЖ нацелился на испанского вингера. Парижане готовы предложить 250 миллионов евро. Однако Барселона не намерена продавать 16-летнего игрока. Стоит заметить, что в контракте Ламина прописаны отступные в размере миллиард евро.

Ямал – воспитанник Барселоны. Он дебютировал за первую команду в кампании 2023/24. Ламин сыграл в 51 матче за "кулес", забив семь голов и отдав 10 ассистов.

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