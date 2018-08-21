ПСЖ нацелился на Сами Хедиру

Лига чемпионов — 17:55 29
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Аякс – Динамо: хавбек амстердамцев Нерес пропустит матч
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Реал за 10 дней до закрытия трансферного окна: Лунин уйдет из-за Наваса, проблема с бразильцем, 120 млн за "девятку"Испания — 17:54 136
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Аякс – Динамо: киевляне прибыли в АмстердамЛига чемпионов — 17:40 74
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Где Неймар, где: за что французы беспощадно критикуют нападающего ПСЖ, на которого Реал отложил космическую суммуФранция — 16:02 415
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Месси "решил" судьбу победителя Лиги чемпионов уже на старте сезона – уникальная примета и новые рекордыЛига чемпионов — 13:15 549
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