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ПСЖ нацелился на Сами Хедиру

17:28 41 Читати українською
ПСЖ нацелился на Сами Хедиру
Сами Хедира / Фото: Ювентус

Хавбек туринского Ювентуса Сами Хедира может продолжить карьеру во Франции.

Пари Сен-Жермен хочет подписать полузащитника Ювентуса Сами Хедиру, сообщает Football Italia.

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Ювентус все же надеется, что немец не покинет Турин и подпишет с клубом новый контракт, ведь текущий заканчивается после сезона 2018/19.

После прихода Эмре Джана из Ливерпуля Хедире трудно получить место в основном составе, поэтому он может быть заинтересован в смене клуба.

Также сообщается, что ПСЖ таким образом хочет заменить Адриена Рабйо, который после текущего сезона оденет футболку Барселоны.

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