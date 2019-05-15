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ПСЖ нацелился на Нереса

15 мая 00:24 74 Читати українською
ПСЖ нацелился на Нереса
Давид Нерес / Reuters

Вингер Аякса Давид Нерес может переехать во французский ПСЖ.

Парижский клуб уже провел переговоры с представителями футболиста, информирует UOL Esporte.

Барселона в шаге от подписания де Лигта

Стоимость трансфера 22-летнего игрока может превысить 50 млн евро. Сообщается, что на бразильца также претендуют Милан, Эвертон и Атлетико.

ПСЖ готов заплатить немалую сумму за 3-х звезд Реала

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Нерес провел 29 матчей, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

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ПСЖ ПСЖ Франция Давид Нерес Давид Нерес
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