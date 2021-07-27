ПСЖ на последних минутах вырвал ничью у Севильи благодаря юному форварду
ПСЖ провел последний спарринг рамках подготовки к грядущему сезону.
Товарищеский матч
ПСЖ – Севилья – 2:2
Голы: Икарди, 48, Нажера, 88 – Ракитич, 40, Оскар, 63
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Соперники в напряженном поединке расписали боевую ничью. Несмотря на то, что парижане половину игры должны были отыгрываться, они почти вдвое переиграли испанцев по ударам.
Козырем Почеттино в матче стал нападающий ПСЖ Кенни Нажера. Незадолго до финального свистка, когда французы уступали, 19-летний форвард отметился спасительным мячом.
Напомним, уже первого августа ПСЖ начнет новый сезон матчем за Суперкубок Франции против Лилля.
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