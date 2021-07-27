Товарищеский матч

ПСЖ – Севилья – 2:2

Голы: Икарди, 48, Нажера, 88 – Ракитич, 40, Оскар, 63

ПСЖ готовит официальное предложение по Погба – Манчестер Юнайтед склоняется к продаже лидера

Соперники в напряженном поединке расписали боевую ничью. Несмотря на то, что парижане половину игры должны были отыгрываться, они почти вдвое переиграли испанцев по ударам.

Козырем Почеттино в матче стал нападающий ПСЖ Кенни Нажера. Незадолго до финального свистка, когда французы уступали, 19-летний форвард отметился спасительным мячом.

Напомним, уже первого августа ПСЖ начнет новый сезон матчем за Суперкубок Франции против Лилля.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря