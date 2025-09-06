ПСЖ возмутился на тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом из-за потери Усмана Дембеле.

В матче против Украины (2:0) сборная Франции потеряла двух игроков из-за травм – Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Оба футболиста представляют ПСЖ.

Травма 28-летнего Дембеле вызвала возмущение у руководства ПСЖ. Дело в том, что Усман прибыл в расположение сборной Франции с повреждением, которое получил в матче против Тулузы. Считалось, что он не будет играть против Украины, поскольку провел лишь одну тренировку с командой.

Дешам выпустил игрока на поле, заявив, что Дембеле был готов играть, а медицинский штаб не имел никаких возражений.

Как сообщает L'Equipe, ПСЖ не оценил то, как тренерский штаб сборной Франции следили за Усманом. Клуб уже выразил свое возмущение. Парижане предупредили, что Дембеле не должен играть, поскольку существовал высокий риск травмы, а персонал Федерации футбола Франции не учел это сообщение.

