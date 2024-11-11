Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи недоволен результатами команды в Лиге чемпионов и может решиться на смену тренера, информирует El Nacional.

"Я в футболе уже более 30 лет и не могу этого объяснить": Луис Энрике шокирован неудачами ПСЖ в Лиге чемпионов

ПСЖ до сих пор не проиграл ни одного матча в Лиге 1 и уверенно возглавляет турнирную таблицу, но таким в столице Франции уже никого не удивишь. Клуб несколько лет безуспешно пытается завоевать дебютный кубок ЛЧ. Нынешний розыгрыш начался плохо – всего 4 очка в 4 турах и место вне зоны плей-офф.

Суперагент Жорже Мендеш уже предлагает Аль-Хелаифи кандидата на замену Луису Энрике. Это Сержиу Консейсау, который сидит без работы после ухода из Порту. Украинские болельщики хорошо помнят португальца по групповому этапу ЛЧ 2023/24. Тогда "драконы" Консейсау разгромили Шахтер 8:4 по сумме двух матчей, выбив "горняков" из турнира.

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