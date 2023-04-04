Кристоф Гальтье рискует не продержаться на тренерском мостике ПСЖ даже до конца сезона.

Руководство клуба дало главному тренеру 2 матча (против Ниццы и Ланса), чтобы вернуть качественную игру и успокоить раздевалку, сообщает Goal.

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ПСЖ вылетел из ЛЧ и Кубка Франции, однако катарские боссы планировали решать вопросы с наставником в конце сезона. Подопечные Гальтье вдруг начали проваливаться еще и в чемпионате, проиграв Ренну и Лиону. Отрыв от преследователей до сих пор составляет комфортные 6 очков, но руководству не нравится безразличное отношение игроков к результатам остатка сезона. Если Гальтье не повлияет на ситуацию, то уйдет отдыхать досрочно.

Напомним, ПСЖ пригласил специалиста прошлым летом, дав контракт до 2024 года. Команда ярко выступала в первой части сезона, но после чемпионата мира начался настоящий беспорядок, который и привел Гальтье к вполне реальной отставке.

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