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ПСЖ может сыграть в ЛЧ в форме от Air Jordan

15:42 111 Читати українською
ПСЖ может сыграть в ЛЧ в форме от Air Jordan
Неймар / AS

В интернете появились фотографии потенциальной формы ПСЖ для участия в Лиге чемпионов.

ПСЖ может сыграть в Лиге чемпионов в форме не с логотипом Nike, а Air Jordan, сообщает Footy Headlines.

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В интернете появились фотографии потенциальной формы парижан для участия в самом престижном турнире Европы. Стоит отметить, что Air Jordan – подразделение Nike.

Первый комплект будет выполнен в белом цвете, второй – черном.

Теги
Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Футбольная форма
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