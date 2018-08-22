ПСЖ может сыграть в ЛЧ в форме от Air Jordan

В интернете появились фотографии потенциальной формы ПСЖ для участия в Лиге чемпионов.

ПСЖ может сыграть в Лиге чемпионов в форме не с логотипом Nike, а Air Jordan, сообщает Footy Headlines.

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В интернете появились фотографии потенциальной формы парижан для участия в самом престижном турнире Европы. Стоит отметить, что Air Jordan – подразделение Nike.

Первый комплект будет выполнен в белом цвете, второй – черном.