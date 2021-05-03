Вчера, 1 мая, Леонардо находился в Барселоне, где французская женская команда проиграла "сине-гранатовым" поединок за финал Лиги чемпионов (1:2). Именно испанки станут соперницами Челси в решающем поединке 16 мая. Заметим, мужская команда ПСЖ тоже еще имеет шансы квалифицироваться в финал ЛЧ, но для этого нужно отыграть у Манчестер Сити домашнее поражение 1:2.

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Бразильский директор ПСЖ снова был вынужден отвечать на вопросы о Неймаре, которого активно пытается вернуть Барселона, да и сам бразилец все чаще задумывается о камбэке на Камп Ноу. Раньше Леонардо был уверен, что нападающий останется в Париже и подпишет новое соглашение, но, похоже, оптимизм постепенно улетучивается.

"Будущее Неймара? Посмотрим. Мы должны спокойно все проанализировать. Именно спокойствие – приоритет в этой ситуации. Посмотрим, что произойдет", – цитирует представителя ПСЖ Marca со ссылкой на El Chiringuito.

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Напомним, Неймар удерживает статус самого дорогого футболиста мира, перебравшись из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро летом 2017 года. В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го, но стороны ведут диалог о продолжении сотрудничества.

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