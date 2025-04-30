Защитник ПСЖ Маркиньос снова оказался на радарах клубов из Саудовской Аравии – на этот раз его готовы продать.

Еще прошлым летом саудовские клубы хотели подписать Маркиньоса, но тот остался в ПСЖ, продемонстрировав свою лояльность парижанам. Однако, в столице Франции позиция по бразильцу изменилась, сообщает Goal со ссылкой на L'Equipe.

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Отмечается, что ПСЖ готов отпустить Маркиньоса, если получит хорошее предложение. Все из-за перестройки состава, которую проводит Луис Энрике. В частности, на его позицию хотят пригласить центрбека Ливерпуля Ибрагима Конате, контракт которого с "красными" завершается в конце сезона 2025/26, чем и хотят воспользоваться парижане

Напомним, Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года. За это время бразилец наиграл 481 матч за парижан, в которых отмечался 40 голами и 12 ассистами, 10 раз становился чемпионом Франции, 7 раз выигрывал Кубок Франции, 6 – Кубок французской лиги и еще 9 раз завоевал Суперкубок страны.

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