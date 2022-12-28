ПСЖ может попрощаться со звездным игроком, недовольным своим статусом в Париже
11:02 - Читати українською
Полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия может уже зимой сменить клубную прописку.
Сарабия разочарован количеством игрового времени, из-за чего намерен покинуть ПСЖ зимой, сообщает Getfootballnewsfrance со ссылкой на L`Equipe.
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Перед стартом сезона тренерский штаб вроде бы рассчитывал на испанца, но в итоге Пабло сыграл лишь 313 минут в текущем сезоне, не отличившись результативными действиями.
Заметим, что контракт Сарабии с ПСЖ истекает уже летом 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 20 млн евро.
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