Полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия может уже зимой сменить клубную прописку.

Сарабия разочарован количеством игрового времени, из-за чего намерен покинуть ПСЖ зимой, сообщает Getfootballnewsfrance со ссылкой на L`Equipe.

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Перед стартом сезона тренерский штаб вроде бы рассчитывал на испанца, но в итоге Пабло сыграл лишь 313 минут в текущем сезоне, не отличившись результативными действиями.

Заметим, что контракт Сарабии с ПСЖ истекает уже летом 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 20 млн евро.

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