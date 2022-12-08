Глава парижан Нассер Аль-Хелаифи признался, что клуб действительно готов вступить в переговоры с представителем МЮ и сборной Англии Маркусом Рашфордом.

Контракт 25-летнего англичанина из Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2023 года и содержит опцию пролонгации, которую стороны пока не активировали. Неожиданным претендентом на Маркуса оказался ПСЖ.

Рашфорд повторил рекорд обладателя "Золотого мяча", выигрывавшего чемпионат мира с Англией.

"Он действительно невероятный игрок. А если его еще и получить бесплатно... Каждый клуб будет соревноваться за него. Безусловно. Мы не скрываем своих интересов, ведь раньше об этом говорили. Но момент не был лучшим для обеих сторон.

Может быть, летом, почему нет? Сегодня, если он станет свободным агентом, мы можем поговорить с ним напрямую, но мы не будем этого делать. Пусть он сосредоточится на чемпионате мира, и, надеюсь, в январе мы с ним пообщаемся", – сказал Аль-Хелаифи Sky Sports .

В этом сезоне Маркус Рашфорд провел в футболке МЮ 19 поединков, в которых отличивлся 8 голами и 3 результативными передачами. На ЧМ-2022 он забил 3 мяча в 4 матчах.