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ПСЖ может переманить Пакета

19:16 33 Читати українською
ПСЖ может переманить Пакета
Лукас Пакета / LaPresse

Полузащитник итальянского Милана Лукас Пакета заинтересовал французский Пари Сен-Жермен. Переход может состояться уже в январе.

Атакующий хавбек может перебраться на Парк де Пренс в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

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Спортивный директор парижан Леонардо стремится подписать соотечественника. Пакета разочарован отсутствием игровой практики, поэтому может рассмотреть вариант с переходом в ПСЖ. К слову, именно Леонардо организовал трансфер полузащитника в Милан из Фламенго прошлой зимой за 35 млн евро.

В сезоне 2019/20 Лукас Пакета сыграл 5 матчей в Серии А, но ни разу не провел на поле все 90 минут. В активе 22-летнего бразильца 1 результативная передача.

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