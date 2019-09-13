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ПСЖ может остаться без поддержки в матче Лиги чемпионов против Реала – опять виноват Неймар

09:55 140 Читати українською
ПСЖ может остаться без поддержки в матче Лиги чемпионов против Реала – опять виноват Неймар
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Болельщики парижского клуба не могут простить звездного бразильца.

 

Руководство ПСЖ пригласило активных фанатов на встречу, чтобы решить вопрос о Неймаре, сообщает RMC Sport.

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Стороны не смогли договориться. Ультрас ПСЖ пообещали, что на ближайшем матче против Страсбура на трибунах снова будут развернуты плакаты против бразильца и будут звучать оскорбительные выкрики.

Более того, болельщики рассматривают возможность бойкотировать матч группового этапа ЛЧ против Реала, который состоится 18 сентября.

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Напомним, из-летней трансферной саги с переходом Неймара парижские фанаты очень разозлились на нападающего. В текущем сезоне бразилец еще не примерял футболку ПСЖ.

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ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар футбольные фанаты ПСЖ - Реал Мадрид Лига чемпионов
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