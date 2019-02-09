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ПСЖ минимально обыграл Бордо и, вероятно, потерял еще одну звезду за 3 дня до матча с Манчестер Юнайтед

20:12 138 Читати українською
ПСЖ минимально обыграл Бордо и, вероятно, потерял еще одну звезду за 3 дня до матча с Манчестер Юнайтед
Эдинсон Кавани / фото из соцсетей

Бордо на выезде уступил ПСЖ в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 23 тур

ПСЖ – Бордо – 1:0

Гол: Кавани, 42

Единственный гол в этом поединке забил нападающий парижан Эдинсон Кавани. Однако для уругвайца этот матч может затмить травма, из-за которой он не смог завершить поединок.

Верратти присоединился к Неймару в лазарете ПСЖ и также рискует не сыграть против Манчестер Юнайтед

Серьезность повреждения установят врачи во время медобследования. Заметим, что уже во вторник, 12 февраля, ПСЖ сыграет с Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Лиги чемпионов. Чемпионы Франции ранее из-за травмы потеряли Неймара, поэтому повреждение Кавани может стать для команды Томаса Тухеля болезненным ударом.

После этого матча ПСЖ продолжает находиться на вершине турнирной таблицы Лиги 1, имея в своем активе 59 очков. Бордо с 28 пунктами остался 12-м.

Франция24 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Бордо: Суббота 09 февраля 2019

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
1 : 0
Бордо
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Теги
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Бордо Бордо Франция Пари Сен-Жермен - Бордо
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