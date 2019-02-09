ПСЖ минимально обыграл Бордо и, вероятно, потерял еще одну звезду за 3 дня до матча с Манчестер Юнайтед

Бордо на выезде уступил ПСЖ в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 23 тур

ПСЖ – Бордо – 1:0

Гол: Кавани, 42

Единственный гол в этом поединке забил нападающий парижан Эдинсон Кавани. Однако для уругвайца этот матч может затмить травма, из-за которой он не смог завершить поединок.

Верратти присоединился к Неймару в лазарете ПСЖ и также рискует не сыграть против Манчестер Юнайтед

Серьезность повреждения установят врачи во время медобследования. Заметим, что уже во вторник, 12 февраля, ПСЖ сыграет с Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Лиги чемпионов. Чемпионы Франции ранее из-за травмы потеряли Неймара, поэтому повреждение Кавани может стать для команды Томаса Тухеля болезненным ударом.

После этого матча ПСЖ продолжает находиться на вершине турнирной таблицы Лиги 1, имея в своем активе 59 очков. Бордо с 28 пунктами остался 12-м.