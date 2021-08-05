"Очевидно, что пандемия коронавируса по традиционным клубам ударила намного сильнее. Кто лидирует по расходам? РБ Лейпциг, хотя он и продает игроков.

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А также ПСЖ. Они покупают кого хотят. Мне такое развитие событий не нравится. По моему мнению, ПСЖ – это тот клуб, который меньше всего хотят видеть победителем Лиги чемпионов.

Челси также тратит много денег, как и Ливерпуль. Но даже у Баварии нет возможности покупать футболистов, пока кто-то не будет продан. А Интеру надо продать игроков на 100 млн евро.

Вести бизнес стало гораздо сложнее, это касается и сроков перечисления средств. Один из вопросов: как долго будет выплачиваться сумма? Это может быть и пять лет. В общем, все очень сложно. Я никогда не видел такой ситуации на рынке, как сейчас. На нем есть только продавцы", – цитирует Хольцера Frankfurter Rundschau.

Напомним, ПСЖ только добирался до финала Лиги чемпионов, но никогда в своей истории не становился триумфатором турнира.

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