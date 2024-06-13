Руководство ПСЖ хотело бы видеть в своей команде нападающего сборной Бразилии и Реала Винисиуса.

Килиан Мбаппе покинул Париж и отправился покорять чемпионат Испании. Уход нападающего поставил непростую задачу перед ПСЖ, а именно найти ему замену.

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Как сообщил журналист Мохамед Буафси, парижане внимательно следят за ситуацию вокруг Винисиуса. Бразилец давно привлекает катарское руководство. Подписание игрока для ПСЖ почти невозможно. Во-первых, в контракте Винисиуса с Реалом прописана клаусула в размере 1 млрд евро. Во-вторых, Флорентино Перес, президент мадридцев, постоянно говорит о том, что бразилец не продается.

Напомним, что Винисиус выступает за Реал с 2018 года. Всего 23-летний нападающий сыграл в 264 матчах, забив 83 гола и отдав 75 ассистов. Контракт бразильца со "сливочными" действует до 2027 года.

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