ПСЖ – Манчестер Сити: Месси попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов против команды Гвардиолы
20:50 - Читати українською
ПСЖ в рамках поединка группового этапа ЛЧ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы на игру – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на сервисе "MEGOGO". Александр Зинченко пропускает встречу из-за повреждения.
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Стартовые составы
ПСЖ:
Манчестер Сити:
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