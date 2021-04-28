Где смотреть матч ПСЖ – Манчестер Сити онлайн? В Украине игру показывают на нескольких платформах. Встречу можно посмотреть по подписке на Volia Football 1 HD, где в 20:30 начнется студия, и oll.tv. Также поединок покажет канал "Футбол 2" – противостоянию будет предшествовать "Ночь Лиги чемпионов", запланированная на 20:30. Сам матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 22:00. Команда Гвардиолы в этом розыгрыше ЛЧ до сих пор не проигрывала. Это первый полуфинал для Пепа за 5 сезонов в Манчестере. Парижане могут похвастаться тем, что выбили прошлогоднего победителя Лиги чемпионов. ПСЖ никогда не побеждал Сити, но и проиграл только раз. Команды встречались в четвертьфинале ЛЧ 2015/16. Тогда благодаря голам Де Брюйне подопечные Пеллегрини прошли французский барьер.

ПСЖ – Манчестер Сити: анонс и прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

По сравнению с предыдущим поединком турнира против Боруссии Дортмунд Гвардиола решился только на одну перестановку. К сожалению, она касается Зинченко. Универсальный игрок сборной Украины уступил место на левом фланге Жоау Канселу – номинальному правому защитнику. Почеттино после Баварии тасует состав значительно серьезнее. В основу вернулись 3 защитника (Флоренци, Маркиньос и Баккер), а Верратти заменил Дракслера ближе к линии атаки.

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер – Гуйе, Паредес – Ди Мария, Верратти, Неймар – Мбаппе

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Бернарду Силва, Фоден