ПСЖ – Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов

ПСЖ и Ливерпуль встретятся в поединке 5 тура Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Ливерпуль в рамках 5 тура Лиги чемпионов состоится 28 ноября на стадионе Парк де Пренс. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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ПСЖ – Ливерпуль, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hill считают хозяев фаворитом матча. Коэффициент на победу парижан составляет 2.10. Триумф Ливерпуля оценивается баллом 3.20, а ничейный итог игры – 3.80.

Bwin дает абсолютно такие же коэффициенты на исход встречи. На победу подопечных Тухеля предлагают поставить с коэффициентом 2.10. Победа англичан оценивается в 3.20, ничья – 3.80.

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К слову, в матче 1 тура Лиги чемпионов в Ливерпуле хозяева драматически вырвали победу со счетом 3:2. После 5 туров Ливерпуль набрал 6 очков и занимает 2 место в группе C, у ПСЖ на балл меньше. Лидирует Наполи, у которого 6 очков, замыкает квартет Црвена Звезда (4 очка).