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ПСЖ летом переживет неизбежную революцию – парижане потеряют двух символов новой эпохи

11:45 67 Читати українською
ПСЖ летом переживет неизбежную революцию – парижане потеряют двух символов новой эпохи
Томас Тухель

Пари Сен-Жермен после этого сезона останется без капитана и одного из лидеров атаки.

Этим летом ПСЖ попрощается с двумя символами новой эпохи – Тьягу Силвой и Эдинсоном Кавани. У обоих 30 июня заканчивается контракт, а предлагать возрастным футболистам новые соглашения клуб не планирует. Если карантин затянется, ветераны вообще могут больше не сыграть за ПСЖ, ведь сейчас находятся в Южной Америке.

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Кавани в Париже с 2013 года, но в последнее время уругвайца не слишком ценят: у него был конфликт с Неймаром, в котором симпатии руководства очевидны, а в прошлом году из-за травмы Эдинсона клуб вынужден был арендовать Икарди. На Кавани претендует Атлетико.

Силва пришел в ПСЖ в 2012-м с Ибрагимовичем и стал местным героем. Тьягу – капитан команды, однако ему уже 35, а новый денежный контракт парижане выписывать не хотят. Бразильца сватают в Барселону и Милан.

Также этим летом истекают контракты у крайних защитников Томаса Тухеля. Тома Менье заинтересовал дортмундскую Боруссию, а на Лайвена Курзава претендует Севилья. Как видим, ПСЖ ждет серьезная революция. А еще нужно удержать Неймара с Мбаппе.

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Трансферы Лайвен Курзава Лайвен Курзава ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы ПСЖ Тиагу Силва Тиагу Силва Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Тома Менье Тома Менье
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