ПСЖ летом переживет неизбежную революцию – парижане потеряют двух символов новой эпохи

Пари Сен-Жермен после этого сезона останется без капитана и одного из лидеров атаки.

Этим летом ПСЖ попрощается с двумя символами новой эпохи – Тьягу Силвой и Эдинсоном Кавани. У обоих 30 июня заканчивается контракт, а предлагать возрастным футболистам новые соглашения клуб не планирует. Если карантин затянется, ветераны вообще могут больше не сыграть за ПСЖ, ведь сейчас находятся в Южной Америке.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

Кавани в Париже с 2013 года, но в последнее время уругвайца не слишком ценят: у него был конфликт с Неймаром, в котором симпатии руководства очевидны, а в прошлом году из-за травмы Эдинсона клуб вынужден был арендовать Икарди. На Кавани претендует Атлетико.

Силва пришел в ПСЖ в 2012-м с Ибрагимовичем и стал местным героем. Тьягу – капитан команды, однако ему уже 35, а новый денежный контракт парижане выписывать не хотят. Бразильца сватают в Барселону и Милан.

Также этим летом истекают контракты у крайних защитников Томаса Тухеля. Тома Менье заинтересовал дортмундскую Боруссию, а на Лайвена Курзава претендует Севилья. Как видим, ПСЖ ждет серьезная революция. А еще нужно удержать Неймара с Мбаппе.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника