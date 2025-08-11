Будущее российского голкипера Матвея Сафонова оказалось под знаком вопроса. ПСЖ будет трудно отбить 20 миллионов евро, потраченные на игрока в прошлом году.

Серьезных претендентов на этот трансфер до сих пор не видно. Московский Спартак заинтересован в подписании Матвея Сафонова, а сам игрок открыт к возвращению в чемпионат России, сообщает ParisSG INFOS, ссылаясь на Football24.ru.

В то же время другой "болотный" источник сообщает, что среди вариантов продолжения карьеры 26-летнего вратаря рассматривают и МЛС, и возвращение на родину в другой клуб. По информации, Зенит также имеет финансовые возможности, чтобы оформить трансфер.

Бывший клуб Сафонова – Краснодар – выглядит маловероятным претендентом на его подписание, хотя официального отказа не было.

Напомним, что отсутствие россиянина в ПСЖ называют одним из условий украинского защитника Ильи Забарного. Он уже прибыл в Париж, и в ближайшие часы должно быть объявлено о его трансфере.

