"Орлята" на своем официальном сайте объявили о возвращении Люсьена Фавра.

ПСЖ придется заплатить большую сумму – Почеттино выдвинул четкие условия, при которых покинет Париж

Швейцарец успешно руководил командой с 2016 по 2018 годы, после чего отправился в Боруссию Д. Период со "шмелями" оказался скромнее, и Фавр оставался без работы с декабря 2020 года. Теперь специалиста позвали заменить чемпиона Франции 2020/21 Кристофа Галтье, которого уже ждет ПСЖ.

Добавим, что Ницца завершила прошлый чемпионат на пятой строчке и завоевала путевку в Лигу конференций.

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