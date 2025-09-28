ПСЖ не сможет повезти в Каталонию всех сильнейших игроков на матч против Барселоны в Лиге чемпионов.

ПСЖ одержал победу над Осером (2:0) в шестом туре Лиги 1 и вышел на первую строчку в турнирной таблице. Впрочем, лазарет "красно-синих" снова пополнился, поскольку Хвичу Кварацхелию и Витинью пришлось заменить.

Забарный не стал "Львом матча" с Осером – украинцу не помог даже дебютный гол за ПСЖ

Точного диагноза ни грузин, ни португалец еще не имеют, но существует большой риск, что Хвича и Витинья пропустят игру с Барселоной. Как информирует Le Parisien, Маркиньос, Усман Дембеле и Дезире Дуэ продолжают восстановление и точно не поедут в Каталонию.

Что касается Жоау Невеша и Фабиана Руиса, то их участие в матче будет зависеть от ближайших дней. Отмечается, что тренерский штаб надеется, что оба игрока смогут сыграть.

Напомним, что Барселона будет принимать ПСЖ во втором туре основной стадии Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ разбил Осер – Забарный забил гол-шедевр и извинился, украинец запугивает Барселону, новые потери, 2 дебютанта перед ЛЧ