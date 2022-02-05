ПСЖ не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков в поединке Лиги 1 против Лилля.

Неймар, Рамос, Вейналдум, Икарди и Навас остаются недоступными, сообщает официальный сайт клуба.

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Все они продолжают свое восстановление от травм. Икарди пока остается на отдыхе, а остальные проводят индивидуальные тренировки или занимаются только в зале. Завтра в 21:45 ПСЖ начнет гостевой матч против действующего чемпиона Франции – Лилля.

Напомним, команда Почеттино возглавляет турнирную таблицу с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.

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