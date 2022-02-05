ПСЖ имеет огромные потери перед битвой против чемпиона Франции – Неймар, Рамос и еще 3 звезды в лазарете
ПСЖ не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков в поединке Лиги 1 против Лилля.
Неймар, Рамос, Вейналдум, Икарди и Навас остаются недоступными, сообщает официальный сайт клуба.
Марсель в матче с семью голами перестрелял Анже – хет-трик Милика приблизил провансальцев к ПСЖ
Все они продолжают свое восстановление от травм. Икарди пока остается на отдыхе, а остальные проводят индивидуальные тренировки или занимаются только в зале. Завтра в 21:45 ПСЖ начнет гостевой матч против действующего чемпиона Франции – Лилля.
Напомним, команда Почеттино возглавляет турнирную таблицу с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.
Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду