Руководство ПСЖ продолжает диалог с Зинедином Зиданом. Испанское издание Cadena SER оценивает ход переговоров как положительный.

Окружение Месси имеет серьезные претензии к Почеттино, – L'Equipe

Контакт с парижанам пока не гарантирует, что именно Зизу в будущем заменит Маурисио Почеттино. Ожидается, что появление Зидана в ПСЖ может повлиять на решение Килиана Мбаппе не менять клуб.

Напомним, французский специалист остается без работы с мая после своего ухода из Реала.

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