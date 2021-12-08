ПСЖ и Зидан продвинулись в переговорах, – Cadena Ser
13:00 - Читати українською
Зинедин Зидан остается фаворитом на кресло главного тренера ПСЖ.
Руководство ПСЖ продолжает диалог с Зинедином Зиданом. Испанское издание Cadena SER оценивает ход переговоров как положительный.
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Контакт с парижанам пока не гарантирует, что именно Зизу в будущем заменит Маурисио Почеттино. Ожидается, что появление Зидана в ПСЖ может повлиять на решение Килиана Мбаппе не менять клуб.
Напомним, французский специалист остается без работы с мая после своего ухода из Реала.
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